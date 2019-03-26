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Российская школьница сломала позвоночник при побеге из дома

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Несовершеннолетняя жительница Санкт-Петербурга сорвалась с балкона и сломала позвоночник, пытаясь сбежать из дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, помимо травмы позвоночника школьница получила перелом костей таза и многочисленные ушибы внутренних органов. Она находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 25 марта на Наличной улице. Школьница пыталась спуститься с балкона пятого этажа при помощи поводка для собак.

Как сообщает издание, 15-летняя петербурженка была отправлена в реабилитационный центр для несовершеннолетних из-за проблемного поведения, откуда сбежала в ночь на 24 марта и вернулась домой. Побег она объяснила отсутствием доступа к интернету.

Уточняется, что подросток из состоятельной семьи. Мать девочки является сотрудницей цирка, отец — специалистом местного муниципалитета.

Ранее сообщалось о попытке избежать домашнего ареста со стороны жителя подмосковного Зеленограда. Он снял электронный браслет для дистанционного слежения при помощи отвертки и продал его вместе с контрольным устройством приема сигнала спекулянту.

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Редакция ищет врачей и медицинских работников. В последнее время все чаще говорят о том, что силовики открыли на них охоту. В Следственном комитете даже создано специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно преступлениями в медицине. Поэтому мы ищем врачей, которые сталкивались с правоохранительными органами и могут рассказать нам об этом опыте.
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