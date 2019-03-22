Посаженный под домашний арест вор пропил браслет для дистанционного слежения

Арестованный за кражу житель подмосковного Зеленограда продал электронный браслет, надетый на него для дистанционного контроля. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 30-летний мужчина по имени Константин снял при помощи отвертки электронный браслет и продал его и контрольное устройство приема сигнала спекулянту. Вырученные полторы тысячи рублей он потратил на спиртное.

Техника была выдана ему и его брату под расписку сотрудниками УФСИН по городу Москве. 13 февраля они украли из магазина два комплекта спецодежды, микроволновку и тостер. Общая сумма украденного составила восемь тысяч рублей. Для братьев была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мужчина был дважды судим за кражу.

В феврале 18-летний вор из Республики Коми украл 92 килограмма картофеля и попался, засветив номер своей машины на снегу. Он въехал в сугроб, покидая место преступления. На снегу отпечатался номер транспортного средства, по которому вора быстро нашли. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»).

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!