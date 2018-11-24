Вор руками вскрыл банкомат и ушел ни с чем

В Самаре грабитель голыми руками вскрыл банкомат, но вытащил из него только пустую ячейку для сбора фальшивых купюр. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Самаре».

Преступник попал на камеры видеонаблюдения. Им оказался 21-летний уроженец одного из государств Средней Азии, ранее он уже совершал имущественные преступления, сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу, злоумышленник арестован.

В середине ноября продавщица одного из магазинов в Минеральных Водах отбилась от вооруженного грабителя с помощью швабры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!