Вооруженный грабитель в Ставрополье получил отпор шваброй

Продавщица продуктового магазина в Минеральных Водах отбилась от вооруженного грабителя шваброй. Разбойник сбежал, но позже попался в руки полиции вместе с сообщником. Об этом в среду, 14 ноября, сообщается на сайте главка МВД по Ставропольскому краю. Там же опубликовано видео с камеры наблюдения.

По данным следствия, ночью в лавку ворвался мужчина в маске. Он направил на продавщицу предмет, похожий на пистолет, и потребовал выдать ему деньги из кассы. Женщина схватила швабру и стала выталкивать злоумышленника за дверь. В конце концов, ей это удалось.

Пойманными по горячим следам грабителями оказались двое местных жителей, уже не раз судимые за кражи и мошенничество. Они во всем сознались. В ходе обыска дома у мужчин обнаружили маски и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Проводится расследование. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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