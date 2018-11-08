Истекающая кровью жертва грабителя попросила помощи у диспетчера лифта и умерла

Женщина-фармацевт, убитая в лифте на юго-западе Москвы, успела нажать на кнопку вызова диспетчера и попросить о помощи, но не получила ее. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает «Московский комсомолец».

Сотрудница лифтовой диспетчерской слышала крики жертвы и звуки борьбы, но пыталась уточнить, действительно ли стоит вызывать полицию. Окончательно она решила не обращаться к правоохранителям, когда из кабины ей никто не ответил. Жертва злоумышленника от полученных травм скончалась.

Следователи изучат аудиозапись вызова на наличие признаков халатности со стороны диспетчера, уточнили в издании.

Ранее сообщалось, что полиция задержала предполагаемого убийцу. Им оказался 27-летний уроженец Азербайджана, проживающий в столице с сентября. Полиция считает, что он нападал на одиноких женщин, угрожал им ножом и грабил. Жертвами могли стать минимум семь человек.

В марте очевидцы прошли мимо уличного убийства в Республике Адыгея. Молодой человек напал с ножом на мужчину напротив здания автостанции. Никто из свидетелей не отреагировал на происходящее и не вызвал полицию.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!