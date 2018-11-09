Появилась запись разговора диспетчера с жертвой во время убийства в лифте

Telegram-канал 112 опубликовал запись переговоров диспетчера лифта с убитой грабителем женщиной в Москве.

На аудио слышны обрывки слов жертвы, звуки борьбы, а затем слова сотрудницы диспетчерской: «Кто там? Девушка в лифте, вызвать милицию, да?»

Диспетчер еще раз обращается с вопросом, но из кабины уже никто не отвечает.

8 ноября стало известно, что сотрудница диспетчерской не вызывала полицию после того, как услышала из лифта просьбы о помощи. Женщина рассказала, что пыталась уточнить, действительно ли стоит обращаться в правоохранительные органы.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им стал бывший сотрудник правоохранительных органов Азербайджана, который также может быть виновен в нескольких грабежах на юге Москвы.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Знаменские Садки в Северном Бутове 6 ноября. Злоумышленник напал на 52-летнюю женщину-фармацевта, нанес ей множественные ножевые ранения и ограбил. Пострадавшая скончалась на месте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!