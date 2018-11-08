В Москве задержали нового подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает РИА Новости.

Задержанный имеет две судимости за совершение тяжких преступлений. Известно также, что он москвич, проживает на территории Московской области, вскоре его должны доставить к следователям.

Ранее сообщалось о задержании сожителя женщины, однако после допроса его отпустили. По данным Telegram-канала 112, у мужчины имеется алиби, которое «не вызывает сомнений у следствия».

Мать и сын-подросток найдены убитыми в квартире дома на улице Софьи Ковалевской вечером 7 ноября. У обоих зафиксированы множественные ножевые ранения, более десяти у каждого, голова мальчика обмотана пищевой пленкой. По данным источника «Ленты.ру», тела обнаружила бабушка и обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в убийстве женщины в лифте дома в Северном Бутово. Полицейские остановили мужчину в районе Ново-Переделкино во время совершения очередного разбоя. Задержанный оказался бывшим сотрудником полиции Азербайджана. По версии следствия, он зарезал женщину с целью ограбления.

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