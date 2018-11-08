Мать и сына зарезали в Москве

В квартире на севере Москвы найдены убитыми женщина и ее 13-летний сын. Об этом в четверг, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, тела женщины и подростка с признаками насильственной смерти были обнаружены вечером 7 ноября в квартире жилого дома, расположенного на улице Софьи Ковалевской.

«На месте преступления было обнаружено тело ребенка 2006 года рождения с головой, обмотанной пищевой пленкой <...> [и] тело матери погибшего 1982 года рождения. У обоих тел зафиксированы множественные ножевые ранения — больше 10-ти у каждого. Их обнаружила бабушка погибшего», — сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

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По информации агентства «Интерфакс», главный подозреваемый — сожитель женщины. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. «В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего. Допрашивают соседей, изучают камеры видеонаблюдения», — пояснила Иванова.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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