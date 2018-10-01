Пермяк зарезал соседку после многолетних угроз убийством и бездействия полиции

Житель Перми убил свою 49-летнюю соседку Марину, которая 11 раз обращалась в полицию из-за его угроз, но ей отказывали в возбуждении дела, рассказали «59.ру» родственники погибшей.

Убийство произошло 10 мая на лестничной клетке, когда женщина выходила с пожилой матерью Лидией Владимировной из лифта. Мужчина набросился на них с ножом и резиновым шлангом, сбросил пенсионерку с лестницы, а ее дочь зарезал.

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По словам Лидии Владимировны, конфликт с соседом продолжался с 2004 года, в 2008 году он избил Марину из-за спора о мусоре. Суд оштрафовал его на сто тысяч рублей, которые, как утверждает мать погибшей, он так и не выплатил. При этом мужчина стал вести себя еще агрессивнее. «На том суде он кричал нам: "Размажу вас всех по стенке". Мне сказал, что отправит меня на кладбище. Судья не отреагировал», — вспоминала пенсионерка.

Муж Марины Владимир рассказал изданию, что на все заявления его жены участковый не реагировал и говорил, что ему некогда и он занят. Когда мужчина пригрозил пожаловаться в управление собственной безопасности (УСБ), полицейский согласился побеседовать с соседом, но это еще больше того озлобило. «Сосед наши телефонные провода резал, ломал почтовый ящик. Вредил. На все это участковый смеялся и предлагал "договариваться полюбовно"», — добавил Владимир.

В отношении мужчины возбудили дело об убийстве (статья 105 УК) и об угрозах убийством (статья 119 УК). На суде он говорил, что Марина была конфликтной женщиной, и когда 10 мая они встретились у лифта, женщина начала требовать с него сто тысяч рублей, якобы угрожала связями в полиции.

В отношении участкового возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека (часть 2 статьи 293 УК).

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