Участковые допустили убийство шестерых детей и избежали тюрьмы

Бывшие участковые уполномоченные отдела полиции №5 УМВД по городу Нижний Новгород Дмитрий Обливин и Владимир Филимонов приговорены к условным срокам по обвинению в халатности, повлекшей смерть женщины и шести детей. Об этом в четверг, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в Нижегородском областном суде.

Как установлено в ходе судебных заседаний, в полицию неоднократно поступали заявления от женщины. В них она сообщала, что ее муж является шизофреником, постоянно избивает ее и детей, а также угрожает убийством.

«Непосредственное проведение проверки было поручено подсудимым, на тот момент бывших участковыми уполномоченными отдела полиции №5. Однако они не выполнили ни одного проверочного мероприятия, ограничившись составлением рапорта о том, что осуществили выход по адресу», — говорится в сообщении.

В результате 26 июля 2015 года мужчина, на которого жаловалась женщина, убил свою жену и их шестерых детей.

Бывшим офицерам полиции было предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая тяжкие последствия». Обвилин и Филимонов признаны виновными и приговорены к трем и четырем годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, и с испытательным сроком на три и на четыре года соответственно.

Как уточнили «Ленте.ру» в Следственном комтитете России (СКР), в ходе предварительного следствия удалось доказать, что участковые уполномоченные полиции Обливин в 2014 году и Филимонов в 2015 году, не выполнив никаких проверочных мероприятий, отказывали в возбуждении уголовных дел. В результате не было своевременно принято решение о привлечении Белова к уголовной ответственности.

60-летний Олег Белов 26 июля 2015 года ножом и топором убил своих жену и шестерых детей, а тела расчленил и приготовил к вывозу. В августе того же года в огороде дома в селе Гороховец Владимирской области было обнаружено расчлененное тело его родной матери. Несколько дней спустя сам он был задержан под городом Ковров, в момент подготовки к убийству тещи. В июне 2016 года его приговорили к пожизненному лишению свободы, а так же к принудительному лечению от шизофрении по месту отбытия наказания.

По данным «Ленты.ру», оба участковых с августа 2015 года находились под домашним арестом. Сразу после возбуждения уголовного дела в Нижнем Новгороде прошло несколько акций протеста полицейских, а девять участковых разных райотделов уволились.

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