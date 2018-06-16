После убийства многодетной матери в Псебае полицейских уличили в халатности

После жестокого убийства многодетной матери в поселке Псебай прокуратура Мостовского района Краснодарского края проверила работу местной полиции и обнаружила множество необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел, сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно результатам проверки, органы дознания районной полиции не стали заводить дела по 36 фактам мошенничества, краж и избиений. Еще четыре факта незаконного проникновения в жилище и превышения должностных полномочий проигнорировали местные следователи.

«Причинами отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела явились как неполнота проведения проверочных мероприятий, так и нарушения норм уголовно-процессуального законодательства при их вынесении», — говорится в сообщении. Все решения об отказах в возбуждении дел отменены.

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Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была убита по пути домой в ночь на 14 мая. Ее изуродованное тело со следами сексуального насилия было найдено в кустах. Родственники демонстративно хоронили женщину в открытом гробу. 21 мая жители поселка Псебай устроили народный сход и потребовали расследовать дело.

Сельчане были уверены, что без вмешательства федерального центра дело будет замято, потому что у подозреваемых якобы есть связи в полиции. По словам протестующих, в населенном пункте может действовать молодежная криминальная группировка под названием «Псебайское центральное единство», члены которой часто безнаказанно избивали посетителей местных баров.

По подозрению в причастности к преступлению сначала был задержан 16-летний парень. После народных бунтов нашелся 20-летний возможный соучастник. В поселок прибыли представители различных ведомств с проверками. Глава поселения сразу же ушел в отставку.

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