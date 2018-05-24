Последние минуты жизни многодетной матери на Кубани попали на видео

ren.tv

Камеры видеонаблюдения возле кафе «Ивушка», где последний раз видели живой многодетную мать Наталью Дмитриеву из поселка Псебай Краснодарского края, засняли момент общения женщины с людьми, подозреваемыми в ее убийстве. Видеозапись опубликовал РЕН ТВ.

Телеканал утверждает, что на записи запечетлено, как 14 мая около 1:00 40-летняя Дмитриева выходит из кафе и за ней якобы следуют двое, а остальные молодые люди уходят в противоположную сторону. На самом деле на кадрах этого не видно, зато заметно, как на улице женщина просто общается с мужчинами. Также не понятно, уходят ли куда-то собравшиеся.

По информации РЕН ТВ, группа молодых людей на видео до выхода из кафе сидела за соседним с Дмитриевой столиком. Точное число мужчин в компании не приводится, но, по версии следствия, двое из них избили женщину по пути домой, изнасиловали и бросили в канаву.

Ранее сообщалось, что тело погибшей нашли в кустах, а убийц было больше. Сейчас по делу арестованы двое — 16-летний подросток и его 20-летний приятель.

После убийства Дмитриевой в поселке начался народный бунт — местные жители требовали наказать всех виновных в ее смерти. По их мнению, задержаны не все преступники, остальных покрывает местная полиция. Глава поселения Павел Жаров ушел в отставку. Расследование дела передано главному следственному управлению Следственного комитета.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!