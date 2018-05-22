Убийцами многодетной матери из «бандитского единства» занялись на высшем уровне

Дело о жестоком убийстве на Кубани многодетной матери Натальи Дмитриевой, в котором подозревают компанию подростков, передано в производство главного следственного управления Следственного комитета России (СКР). Об этом во вторник, 22 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Учитывая большой общественный резонанс, который вызвало убийство матери пятерых детей в поселке Псебай Краснодарского края, председатель СКР принял решение передать это уголовное дело в производство Главного следственного управления СКР для наиболее полного и объективного расследования», — сказала Петренко.

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Она отметила, что на место событий отправлен старший помощник председателя СКР Александра Бастрыкина.

21 мая стало известно, что жители поселка Псебай потребовали от властей расследовать убийство Дмитриевой. По словам одного из местных жителей, семьи подозреваемых пользуются покровительством полиции, а их компания часто избивала посетителей местных баров, но ответственности за это никто не нес.

Как отмечает «Коммерсантъ», брат погибшей Иван Меженный во время одного из сходов заявил, что в поселке существует молодежная криминальная группировка «Бандитское центральное единство», к которой якобы принадлежали задержанные. В настоящее время подозреваемые, 16-летний подросток и 20-летний соучастник преступления, помещены под стражу.

По версии СКР, молодые люди вечером 13 мая отдыхали в кафе в Псебае, там же была 40-летняя Дмитриева, мать пятерых детей. Они предложили собравшейся домой женщине проводить ее. По пути 16-летний подросток ударил жертву по голове, он и его друзья по очереди надругались над ней, а затем тот же подросток задушил ее. Злоумышленники спрятали тело убитой в кустах и скрылись.

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