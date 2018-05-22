Глава кубанского села уволился после бунта из-за убийства многодетной матери

Глава Псебайского городского поселения в Краснодарском крае Павел Жарков ушел в отставку. Такое решение он принял после массовых волнений в связи с жестоким убийством многодетной матери Натальи Дмитриевой. Об этом сообщает газета «Предгорье».

С 22 мая обязанности главы поселения возложены на Алексея Букина, ранее работавшего заместителем главы поселения. Жарков руководил поселением с 2009 года.

Массовые волнения в селе начались 21 мая. Жители поселка потребовали от властей расследовать убийство Дмитриевой, в совершении которого они подозревают компанию подростков. По словам одного из местных жителей, семьи этих молодых людей пользуются покровительством полиции, а подростки часто развлекаются, избивая людей.

По версии следователей, убийство произошло 13 мая. Молодые люди вечером отдыхали в кафе в Псебае, там же была 40-летняя Дмитриева. Они предложили собравшейся домой женщине проводить ее. По пути 16-летний подросток ударил жертву по голове, он и его друзья по очереди надругались над ней, а затем тот же подросток задушил ее. Тело спрятали в кустах.

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В ходе расследования задержаны два человека: 16-летний подросток и его 20-летний сообщник. Им предъявлены обвинения в убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору. Следователи считают, что они пошли на убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

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