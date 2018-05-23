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Появились подробности убийства многодетной матери на Кубани

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Митинг в Псебае

Соседка многодетной матери Натальи Дмитриевой, убитой в поселке Псебай Краснодарского края, рассказала, что происходило в ночь, когда было совершено преступление. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Местная жительница рассказала, что в ту ночь от криков на улице проснулась ее мать, она разбудила мужа, и он вышел во двор, чтобы выяснить, что происходит. На вопрос, в чем причина криков, мужчине ответили: «жена упала». Не поверив в такое объяснение, он вызвал полицию.

На место происшествия сотрудник полиции прибыл через 20 минут. Он обнаружил на дороге обувь, аккуратно сложенную одежду и смартфон. Заметив лужу крови, полицейский вызвал подкрепление. Тело убитой обнаружили неподалеку. Одного из подозреваемых в убийстве удалось поймать в тот же день.

Убийство произошло 13 мая. В преступлении подозревают местных жителей. По версии следователей, молодые люди вечером отдыхали в кафе в Псебае, там же была 40-летняя Дмитриева. Они предложили женщине проводить ее домой. По пути 16-летний подросток ударил жертву по голове, он и его друзья по очереди надругались над ней, а затем тот же подросток задушил ее. Тело спрятали в кустах. В рамках расследования задержаны два человека: 16-летний подросток и его 20-летний сообщник. Дело передано в производство главного следственного управления Следственного комитета России (СКР).

Через несколько дней после убийства в поселке начались народные волнения. Местные жители потребовали от властей расследовать дело и наказать виновных, которые, по мнению селян, чувствуют себя безнаказанными благодаря покровительству полиции. На фоне этих событий глава поселения Павел Жарков ушел в отставку.

Власти поселка Псебай Краснодарского края, где произошло убийство многодетной матери Натальи Дмитриевой, в короткие сроки оформили необходимые документы для получения ее семьей пенсии по потере кормильца. Их сделали через сутки после гибели женщины и передали в пенсионный фонд. Об этом сообщил источник «Ленты.ру» в местной администрации.

Новый глава поселения Алексей Букин объявил, что семье погибшей окажут всю необходимую помощь, передает РИА Новости. «Вся семья сейчас у нас на контроле. Мы готовы оказать всю необходимую помощь», — заверил он и подчеркнул, что ситуацию также контролирует управление соцзащиты.

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