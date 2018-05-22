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Казаки отказались влезать в дело об убийстве многодетной матери на Кубани

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Кубанское казачье войско остается в стороне от убийства многодетной матери Натальи Дмитриевой в краснодарском поселке Псебай, так как не получало никаких команд. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель атамана войска Константин Премежко.

«Мы пока не подключались, потому что там пока и так слишком много государственных силовых структур работает. Поэтому, чтобы не мешать проведению следствия, мы никуда не лезем», — пояснил он.

Премежко признал факт убийства ужасным и страшным, но подчеркнул, что по линии казачества «движений нет никаких».

Внимание на бездействие казаков в связи с делом об убийстве женщины обратили в сети. Пользователи посчитали, что казачество могло бы найти тех, кто покрывает злоумышленников и их друзей.

После расправы над 40-летней Дмитриевой в Псебае начались народные волнения: местные жители потребовали от властей расследовать дело и наказать виновных, которые, по мнению селян, чувствуют себя безнаказанными благодаря покровительству полиции. На фоне этого ушел в отставку глава Псебайского городского поселения Павел Жарков.

По делу об убийстве женщины, у которой остались пятеро детей, задержаны двое молодых людей возраста 16 и 20 лет. Им предъявлены обвинения в убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, 16-летний подросток и его друзья избили Дмитриеву по пути из местного кафе, по очереди надругались над ней и убили, спрятав тело в кустах.

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