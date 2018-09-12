В Татарстане связанный хозяин дома освободился и убил вооруженных налетчиков

В городе Бугульма (Республика Татарстан) хозяин дома зарезал налетчиков, вооруженных огнестрельным оружием. Об этом в среду, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел около 7 часов утра. Два человека ворвались в дом, и, угрожая огнестрельным оружием, связали 31-летнего хозяина, его жену и гостя. После этого злоумышленники потребовали деньги и записи с камер видеонаблюдения», — рассказал он.

Тем не менее, хозяин дома сумел освободиться, схватил нож и напал на налетчиков.

«На записи с камер наблюдения видно, что нападавшие в процессе борьбы пытались стрелять в мужчину — но пистолет дал осечку. В результате хозяин дома убил обоих налетчиков, после чего вызвал полицию. Один из них опознан — это приезжий из Самарской области. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой")», — отметил сотрудник правоохранительных органов.

18 июля сообщалось, что трое неизвестных ворвались в дом бывшего начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел генерала Владимира Лысейко. Они похитили из сейфа его жилища в деревне Постниково (Новая Москва) 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

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