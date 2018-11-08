Предполагаемого убийцу женщины и ребенка задержали в Москве

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее 12-летнего сына. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, подозреваемым оказался 38-летний сожитель женщины, уроженец Владимирской области.

Мать и сын-подросток были найдены убитыми в квартире дома на улице Софьи Ковалевской вечером 7 ноября. У обоих были зафиксированы множественные ножевые ранения, более десяти у каждого, голова мальчика была обмотана пищевой пленкой. По данным источника «Ленты.ру», тела обнаружила бабушка, она обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в убийстве женщины в лифте дома в Северном Бутове. Полицейские остановили мужчину в районе Ново-Переделкино во время совершения очередного разбоя. Задержанный оказался бывшим сотрудником полиции Азербайджана. По версии следствия, он зарезал женщину с целью ограбления.

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