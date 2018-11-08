Подозреваемого в убийстве женщины в лифте задержали в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины в лифте. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Полицейские остановили мужчину в районе Ново-Переделкино во время совершения очередного разбоя. Он признал свою вину в совершении преступления.

По данным «Интерфакса», задержанный — бывший сотрудник правоохранительных органов Азербайджана, он также подозревается в нескольких грабежах на юге Москвы.

52-летнюю женщину нашли убитой в лифте дома по улице Знаменские садки в Северном Бутове 6 ноября. На ее теле было обнаружено множество ножевых ранений, рядом лежали пакеты с продуктами. Сотрудники правоохранительных органов установили, что погибшая возвращалась из магазина и стала жертвой грабителей. Известно, что убитая работала фармацевтом, нападавшие похитили из ее кошелька несколько тысяч рублей. Второй подозреваемый находится в розыске.

Вечером 7 ноября в квартире севере Москвы были найдены убитыми мать и ее 12-летний сын. По подозрению в совершении преступления разыскивают сожителя женщины.

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