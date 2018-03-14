Очевидцы прошли мимо уличного убийства

Следователи задержали 28-летнего жителя Майкопа, зарезавшего на улице мужчину. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Республике Адыгея.

По данным ведомства, 13 марта в 19:35 по местному времени подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом 31-летнего мужчину, позднее тот умер в больнице. Преступление было совершено напротив входа в здание автостанции в городе Майкопе и попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале Следственного комитета.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Благодаря этой записи следователи установили личность подозреваемого. Свидетели убийства не отреагировали на преступление и не вызвали полицию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»).

Следственный комитет 12 марта сообщил о попытке убийства девушки в Петербурге. Молодой человек в ходе возникшей ссоры ударил свою знакомую ножом в область шеи, после чего скрылся. Инцидент произошел у дома №1 по улице Восстания и попал на камеры наблюдения. Как видно на записи, в конфликт никто не вмешивался. Нападавший спокойно ушел, и его никто не попытался остановить. Ни один из очевидцев преступления, попавших на камеру, не позвонил в полицию.

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