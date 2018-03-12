Петербуржцы спокойно посмотрели на неудавшееся убийство и разошлись

Жители Санкт-Петербурга остались равнодушны к попытке убийства, совершенной на их глазах. Инцидент попал на камеры наблюдения, видеозапись опубликована на YouTube-канале Следственного комитета в понедельник, 12 марта.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 февраля у дома №1 по улице Восстания. «21-летний мужчина в ходе внезапно возникшей ссоры с целью убийства нанес удар ножом в область шеи своей знакомой 1999 года рождения, после чего с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

Как видно на записи, в конфликт никто не вмешивался. Преступник повалил девушку на землю и ударил ножом, а после спокойно ушел, и его никто не попытался остановить. Ни один из очевидцев преступления, попавших на камеру, не достал телефон, чтобы позвонить в полицию. Одна свидетельница наблюдала за нападением со стаканом в руке и продолжила потягивать напиток через трубочку, когда молодой человек проходил мимо нее.

Потерпевшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, она находится в состоянии медикаментозной комы.

Личность преступника установлена, им оказался уроженец Казахстана Александр Махметов. Он объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство.

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