Уставшая от безденежья мать задушила младенца в Волгограде

В Волгограде женщина убила девятимесячного сына и выбросила тело в мусорный контейнер, потому что не хотела растить его и не имела постоянной работы. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Волгоградской области.

Незадолго до инцидента 26-летняя девушка поссорилась с матерью и уехала с младенцем из родного Фролово в региональный центр. Дома с родителями она оставила старшего ребенка — трехлетнюю дочь.

В Волгограде женщина сняла квартиру посуточно. Спустя два дня она задушила своего сына руками и завернула его труп в детское одеяло. Затем сходила в магазин, купила продукты и большие мусорные пакеты, в которые потом положила тело младенца. Мешок девушка выбросила в мусорный контейнер, а оставшиеся детские вещи и коляску отдала подруге, недавно родившей шестого ребенка. Своему другу из Фролово она рассказала, что уронила сына в ванну и похоронила его.

Женщину задержали после того, как ее мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Тогда же полицейские узнали о смерти младенца, было возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего». На допросе подозреваемая рассказала, что задушила его, потому не хотела второго ребенка и устала от упреков родителей из-за отсутствия постоянного заработка. 11 марта ее арестовали и поместили в СИЗО. Тело мальчика пока не найдено.

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