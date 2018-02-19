Российский пенсионер порезал трех мигрантов в Германии

Пенсионер с гражданством России и Германии ранил ножом трех мигрантов во время драки в немецком Хайльбронне (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе страны). О произошедшем сообщает издание Stimme.

Инцидент произошел вечером 17 февраля. По данным полиции, сильно пьяный 70-летний мужчина без предупреждения вытащил нож и напал на трех мигрантов, стоящих напротив церкви святого Килиана. Завязалась драка, в результате 17-летний афганец оказался тяжело ранен, легкие ранения получили 25-летний гражданин Ирака и 19-летний сириец.

Сам пенсионер также пострадал во время потасовки. Еще до прибытия полиции его задержали очевидцы. Позднее мужчину отпустили.

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Дело в отношении него расследуется как причинение серьезных телесных повреждений, а не как покушение на убийство. Мотивом считают ксенофобию: своими действиями он якобы хотел подать сигнал властям о несогласии с нынешней политикой приема беженцев. Следствие продолжается, в ближайшие дни будут допрошены свидетели.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Некоторые страны, в том числе Венгрия и Польша, выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. Германия, напротив, старалась принять максимум беженцев, в итоге в страну только за год прибыли более 1,1 миллиона мигрантов из североафриканских и ближневосточных стран.

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