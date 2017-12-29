В Германии женщин отправят в новогодние загоны для защиты от мигрантов

Организаторы празднования Нового года в Берлине создадут «специальную безопасную зону для женщин», чтобы защитить их от сексуальных домогательств со стороны мигрантов. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает BBC News.

Местные власти решили пойти на подобные меры после того, как два года назад в ряде немецких городов женщины сообщили о сексуальных домогательствах со стороны мигрантов в новогоднюю ночь. При этом идея создания специальных зон на массовых мероприятиях пришлась по вкусу далеко не всем. Многие посчитали это дискриминацией.

Праздничное мероприятие в ночь на 1 января в немецкой столице состоится у Бранденбургских ворот. На нем, как ожидается, будут присутствовать тысячи человек.

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В ночь на 1 января 2016 года в Кельне около 1,5 тысячи немецких женщин подверглись сексуальным домогательствам. Они утверждают, что их обидчиками были выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Случаи коллективных нападений на женщин происходили и после. В конце мая прошлого года в полицейское управления Дармштадта поступило около двух десятков заявлений от женщин, которые утверждали, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны мигрантов во время проходившего в городе музыкального фестиваля.

В начале июля 2016-го полиция Дюссельдорфа сообщила о новой волне подобных преступлений, которые происходили в общественных бассейнах города.

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