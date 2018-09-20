Задержанная россиянка совершила ограбление на глазах у полиции

В Тихорецке задержанная женщина ограбила приятеля на глазах у сотрудников полиции. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщается на сайте главка МВД по Краснодарскому краю.

Женщину и двух ее знакомых задержали во дворе дома после звонка одного из жильцов в полицию. Все трое находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. После освидетельствования компанию повезли в отдел для составления административных материалов.

«Выходя из патрульного автомобиля, задержанная выхватила у своего знакомого сумку, в которой находилась крупная сумма денег, и стала перекладывать купюры в свою сумочку. Сотрудники полиции остановили женщину и изъяли у нее похищенное», — говорится в сообщении.

В беседе с полицейскими потерпевший мужчина рассказал, что приехал из Ставропольского края в гости к родственникам и взял с собой накопленные деньги — 130 тысяч рублей. Он проговорился о своих сбережениях во время распития спиртного. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. За грабеж ей грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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