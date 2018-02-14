Неудачливый грабитель пошел на дело и случайно вырубил напарника кирпичом

Камера наблюдения в китайском Шанхае запечатлела двух мужчин, которые хотели разбить окна неизвестного заведения кирпичами и, вероятно, ограбить его. Однако один из них совершил неудачный бросок и вырубил напарника. Дело сорвалось, и злоумышленнику пришлось приводить друга в чувство на соседней автопарковке.

Видеозапись появилась в китайском аналоге Twitter — Weibo. Как отмечается в подписи к ролику, «если бы все грабители были такими, полицейским бы не приходилось работать сверхурочно».

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