Китаец досиделся на унитазе до потери кишок

Житель Китая был вынужден отправиться в больницу после того, как провел полчаса за игрой, сидя на унитазе. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Чжуншань, провинция Гуандун. Мужчина заметил «таинственный сгусток», который вышел из него. В больнице он объяснил, что часто во время похода в туалет увлекается мобильными играми. Врачи выяснили, что «сгустком» оказалась его прямая кишка.

Ректальный пролапс, по словам специалистов, действительно мог произойти из-за долгого сидения на унитазе. Лечащий врач мужчины рассказал, что у пациента были выявлены проблемы, начавшиеся несколько лет назад, но без должного лечения ситуация ухудшилась. На данный момент пострадавший, пожелавший остаться анонимным, поправляется.

Чаще всего выпадение прямой кишки диагностируют у детей и пожилых людей.

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