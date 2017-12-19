Фаллоимитатор длиной 77 сантиметров вышел из-под контроля и покалечил хозяина

Британец получил тяжелую травму после неудачной попытки пустить в ход секс-игрушку длиной 77 сантиметров. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на публикацию в журнале BMJ Case Reports.

Нетрезвый 53-летний мужчина пришел в приемное отделение больницы с гигантским фаллоимитатором в заднем проходе и пожаловался на сильную боль. Он объяснил, что не совладал с секс-игрушкой, и она застряла.

Рентген подтвердил, что в брюшной полости пациента находится инородное тело. Дальнейшее обследование показало, что произошла перфорация кишечника. После введения в прямую кишку секс-игрушка не вписалась в изгибы толстого кишечника и пробила его стенку.

Врачи извлекли фаллоимитатор, удалили часть толстого кишечника и установили колостомический мешок — резервуар для приема каловых масс, который используют, когда нормальная дефекация невозможна.

Авторы публикации в BMJ Case Records отмечают, что этот случай — первый в своем роде из-за исключительной длины секс-игрушки, с которой им пришлось иметь дело.

В сентябре сообщалось, что в Колумбии на видео попала неудачная попытка похищения фаллоимитатора длиной 30 сантиметров. Сотрудница секс-шопа заметила выглядывающую из сумки игрушку и потребовала вернуть ее на место. Женщина послушалась, а затем покинула магазин вместе с подругой.

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