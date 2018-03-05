Воры-неудачники месяц пытались вскрыть банкомат

Столичные полицейские задержали двоих ранее судимых москвичей, 37 и 38 лет: по данным правоохранительных органов, мужчины на протяжении месяца несколько раз пытались вскрыть один и тот же банкомат на северо-западе города. Об этом в понедельник, 5 марта, со ссылкой на столичное управление МВД сообщают «Вести».

«Последнюю вылазку подельников, совершенную ранним утром 13 февраля, сняла камера наблюдения. Злоумышленники пытались подорвать банкомат, закачав в него газ через купюроприемник, но ожидаемого хлопка не последовало, так что мужчины остались с пустыми руками», — говорится в сообщении.

При задержании бойцами Росгвардии они попытались скрыться; при этом автомобиль с подозреваемыми врезался в перегородившую им дорогу машину и снес ей дверь. Стражи порядка для поимки предполагаемых воров были вынуждены разбить окна в их автомобиле.

По предварительным данным, задержанные познакомились в колонии: ранее они уже были судимы за кражу и вымогательство. На допросе мужчины признали свою вину, им грозит до пяти лет лишения свободы по статье 158 УК РФ («Кража»).

77.мвд.рф

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!