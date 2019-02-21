Картофельный вор засветил номер машины на сугробе и попался

18-летний житель поселка Верхний Чов (Республика Коми) украл 92 килограмма картошки и покинул место преступления на своем автомобиле. Номер машины, по которому нашли подозреваемого в краже, отпечатался на сугробе, сообщается на сайте прокуратуры Республики Коми.

2 января сыктывкарец взломал дверь одного из сараев на территории поселка Верхний Чов и похитил оттуда четыре сетки с картошкой общим весом 92 килограмма. Похищенный картофель он положил в багажник своей машины ГАЗ-31029 и покинул место преступления, въехав в сугроб, на котором отпечатался номер транспортного средства. Это позволило установить личность подозреваемого в краже.

На 18-летнего местного жителя завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»), сообщается на сайте ведомства.

Часть похищенного картофеля мужчина успел продать, оставшиеся 23 килограмма были изъяты сотрудниками полиции и возвращены потерпевшему.

27 января россиянин похитил картину Архипа Куинджи на глазах у посетителей Третьяковской галереи. Он подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Мужчину задержали в его собственном доме в подмосковном поселке. Там же была найдена похищенная картина.

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