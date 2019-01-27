Из Третьяковки на глазах посетителей украли картину

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, похищение было совершено весьма дерзко: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Все окружающие были абсолютно уверены, что это сделал сотрудник музея, и только через несколько минут стало понятно, что произошедшее — кража.

В Главном управлении МВД России по Москве корреспонденту «Ленты.ру» сообщили, что информация о произошедшем проверяется, и от других комментариев воздержались. В самой Третьяковской галерее пообещали в ближайшее время выступить с заявлением, но сейчас от комментариев также воздерживаются.

«Ай-Петри. Крым», 1898 -1908 гг. Изображение: Архип Куинджи 1 /5

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия и начала работу. «Изымаются и просматриваются записи камер видеонаблюдения, устанавливается личность похитителя и маршруты его перемещений», — сказал он и уточнил, что говорить о перспективах расследования пока рано, так как идут первые минуты работы полиции.

В Telegram-канале «Музейный сноб» сообщают, что вход в Третьяковскую галерею прекращен, а всех выходящих обыскивают сотрудники полиции. При этом очевидцы публикуют фотографии, на которых видны и пустая рама, и досмотр всех посетителей.

Архип Куинджи — признанный мастер пейзажной живописи, русский художник-передвижник XIX века, имевший греческие корни. Его творчество еще при жизни было связано с Третьяковской галереей: именно здесь проходили моно-выставки («выставка одной картины») многих его полотен. Скончался в 1910 году.

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