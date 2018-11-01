Россиянки сделали селфи, уронили две картины Сальвадора Дали и убежали

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Посетительницы Международного центра искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге попытались сфотографироваться с картинами испанского художника Сальвадора Дали и уронили стенд, на котором они висели. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург».

На кадрах видно, как девушки делают снимки на мобильный телефон и роняют на пол установку с двумя полотнами.

Виновницы скрылись с места инцидента, уточняет издание.

Как рассказали работники галереи, одна из упавших картин была повреждена: «Это произошло, когда наших сотрудников не было рядом. Сейчас мы пытаемся понять, как такое вообще случилось и насколько серьезный вред нанесен картине».

Также сообщается, что руководство «Главного проспекта» подало заявление в полицию. В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что по факту произошедшего проводится проверка, а также будут установлены личности девушек, причинивших галерее ущерб.

В мае вандал повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», находящуюся в постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи. Мужчина разбил защитное стекло металлическим столбиком и порвал холст в трех местах. Позднее виновник рассказал, что совершил эти действия в состоянии алкогольного опьянения и его «накрыло».

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