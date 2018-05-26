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Вандал назвал причину повреждения картины Репина

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Вандал, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Государственной Третьяковской галерее, заявил, что совершил это действие в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Интерфакс».

«Приехал посмотреть на нее (картину — прим. «Ленты.ру»), в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то», — сказал задержанный на допросе. Мужчина также признал, что осознает тяжесть содеянного.

По факту вандализма в отношении произведения искусства отделом дознания ОМВД России по району Якиманка города Москвы (УВД по ЦАО) возбуждено уголовное дело.

Полиция обсуждает с администрацией Государственной Третьяковской галереи причины отсутствия антивандального покрытия на картине. «Установлено, что стекло картины не было защищено антивандальной пленкой вопреки данным в служебных документах музея», — сообщил «Интерфаксу» источник. По его словам, этот вопрос обсуждается с администрацией галереи.

По данным собеседника агентства, полиции не удается получить записи видеокамер наблюдения, поскольку они по неизвестным пока причинам не сохранились.

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» была повреждена посетителем Государственной Третьяковской галереи вечером 25 мая. Вандал металлическим столбиком ограждения разбил стекло, защищающее картину, и испортил холст в трех местах в центральной части. Работа изъята из экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую.

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