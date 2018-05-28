Названа стоимость реставрации поврежденной картины Репина

Стоимость первого этапа реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» составит до 10 миллионов рублей. Финансовую помощь Третьяковской галерее окажет Сбербанк, заявил агентству «Москва» заместитель председателя правления компании Станислав Кузнецов.

«Руководством банка принято решение взять на себя все расходы, связанные с реставрацией картины», — отметил Кузнецов, подчеркнув, что для восстановления с большой вероятностью потребуется применение уникальных материалов и специального оборудования.

26 мая вандал, повредивший работу Репина, объяснил свои действия алкогольным опьянением. Инцидент произошел днем ранее — мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло, защищающее картину, и испортил холст в трех местах в центральной части.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

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