В Третьяковской галерее повредили картину Репина

Картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», находящуюся в постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи, повредили, сообщает «Интерфакс».

Вандал металлическим столбиком ограждения разбил стекло, защищающее картину. Работа изъята из экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую. Подозреваемый задержан.

«Картине нанесены серьезные повреждения, — сообщили представители Третьяковской галереи. — Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали».

Реставраторы провели неотложные аварийные работы, извлекли осколки стекла, произвели демонтаж картины и рамы.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») написана российским художником Ильей Репиным с 1883 по 1885 год и в 1885-м приобретена основателем Третьяковской галереи Павлом Михайловичем Третьяковым у автора во время экспозиции «Общества передвижных художественных выставок». Полотно представлено в постоянной экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.

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