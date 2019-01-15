Из жизни
 
Последние новости
Стало известно о плане Трампа выйти из НАТО
Европа предложила британцам подумать
Трамп заказал 300 бургеров в Белый Дом
Россиянам перекрыли доступ к Azino 777
Российский олигарх раскритиковал траты на церковь
Роскомнадзор снова потребовал от Google выполнять российские законы
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке
Забывший ключи пилот залез в самолет через окно и попал на видео
Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны
Новости партнеров

Приписываемую Микеланджело картину украли

Перейти в «Мою Ленту»
Предположительно картина Микеланджело Буонарроти

В бельгийской коммуне Зеле неизвестные похитили из церкви Святого Людгера картину, приписываемую кисти Микеланджело Буонарроти. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным Интерпола, картина пропала 11 января между 5:00 и 6:00 по местному времени. На исчезновение картины обратили внимание две прихожанки, возлагавшие цветы на алтарь. Похититель, предположительно, пробрался в здание через ризницу.

Ранним утром накануне пропажи полотна живущая неподалеку от церкви женщина обратила внимание на подозрительного молодого человека. Как только она навела на него фонарь, он сбежал. Молодой человек, которому на вид было около 20 лет, был одет в темную одежду и имел при себе рюкзак.

Пастор Ян Ван Ремдонк (Jan Van Raemdonck) поделился подозрением о том, что картина, висевшая в церкви, могла быть написана одним из гениев Возрождения, только с семьей, друзьями и церковным советом. Всего об этом знали около 20 человек. Также он отправил несколько электронных писем в музеи, но так и не получил ответа. Ремдонк предполагает, что его почту могли взломать.

Он пригласил в церковь ведущего эксперта по творчеству Микеланджело Марию Форчеллино, однако за несколько дней до ее приезда полотно пропало.

Ремдонк оценил пропавшую картину в 100 миллионов евро, но полиция оставила за собой право на переоценку. Картина была подарена церкви 16 лет назад бывшим бельгийским сенатором Этьеном Коорманом (Etienne Cooreman).

Председатель церковного совета Йохан Антуэнис (Johan Anthuenis) отметил, что преступников, скорее всего, было несколько и их интересовала только картина, так как они не тронули другие хранившиеся в церкви ценные реликвии.

Сам 61-летний Ремдонк, пишущий на досуге исторические и детские книги и работавший над романом о пропавшей картине, очень хотел бы, чтобы картину нашли. «Это красивая картина, и я надеюсь, нам ее вернут», — добавил он.

Картина под названием «Мадонна дель Силенсио» была написана в XVI веке. На ней изображена дева Мария с младенцем Иисусом, ее муж Иосиф и Иоанн Креститель в детском возрасте. Размеры полотна составляют 145 на 99 сантиметров, оно весит около 100 килограммов.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'Lost Michelangelo' goes missing from Belgian church
Похитители стокилограммовой золотой монеты предстали перед судом
Кошка искусствоведа испортила картину за полмиллиона рублей
Подозреваемый в краже картин на 500 миллионов избежал приговора из-за деменции
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

«Русских здесь очень любят»

История россиянки о жизни в Греции
20:5914 января

Женщина дождалась скорой помощи с вывалившимися внутренностями в руках

08:34Сегодня

Зоозащитников поймали на тайном убийстве собак ради пожертвований

19:0414 января

Пассажир метро нашел 10 тысяч долларов и вернул их владелице

Из жизни00:0113 января

Взяли за копейку

Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
17:0714 января

Рождественский подарок принес студенту 125 тысяч долларов

10:04Сегодня

Байкер избил кенгуру кастетом и попал за решетку

18:0614 января

Роскошный дом за полторы тысячи долларов в месяц достался двум котам

Из жизни00:0210 января
Кадр из фильма «Американский жиголо»

Отец-молодец

Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
13:5914 января

Крокодил затащил женщину-биолога в вольер и заживо ее съел

06:32Сегодня

Жертва аварии с выпавшим легким 10 часов просил врачей ему помочь и выжил

12:4514 января

Недоедающих посетителей ресторана в Дубае оштрафуют

Россия
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
«Потребности я усмирила»
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
«Даже маленькому ребенку понятно, что это идиотизм»
 
Песков рассказал о пенсии Путина
Во время уроков в российской школе обрушилась крыша
Назван лучший город России по уровню жизни
Все материалы
Мир
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
Трамп заказал 300 бургеров в Белый Дом
Европа предложила британцам подумать
Стало известно о плане Трампа выйти из НАТО
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
«Америка сломалась»
 
США оставят войска на границе с Мексикой
Все материалы
Бывший СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
Опубликован текст томоса об автокефалии украинской церкви
Бывшего украинского министра заподозрили в работе на Россию
Суд обязал возбудить дело против украинского генпрокурора
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Пашинян снова стал премьер-министром Армении
Все материалы
Экономика
Жесткая просадка
Apple достигла вершины и покатилась вниз. Что ждет ее дальше?
Город нового времени
Или — как очень бюджетно слетать в Голландию
Россиянам перекрыли доступ к Azino 777
Власти отчитались о снижении бедности в России
Российский олигарх раскритиковал траты на церковь
Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны
Штормовое предупреждение
Как спастись от мирового кризиса и не потерять последние деньги в 2019 году
Все материалы
Силовые структуры
Проводили по-королевски
На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
В Дагестане кончились боевики
Российский адвокат покусал полицейского и пошел под суд
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Пир стервятников
Они богатели на всеобщей бедности. Истории подпольных миллионеров СССР
Похищение украинского авторитета в Москве связали с российскими бандитами
Российский заключенный получил новый срок за взятки тюремщику
Все материалы
Наука и техника
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Скорость приближения глобальной катастрофы возросла
Глава НАСА приедет в Россию
Доказана опасность недостаточного сна
В России рассказали о «живых мертвецах» на орбите
Все материалы
Спорт
«До сих пор фанатею от Федора»
Он вырос на боях Емельяненко. Но теперь готов отправить кумира на пенсию
Бьорндален выбрал лучшего российского биатлониста
Российский хоккеист отверг водку
Владимир Кличко высказался по поводу слухов о возвращении на ринг
Пеле нашел нового Пеле
Сыну Шумахера нашли место в «Формуле-1»
«Боли слишком много»
Этот британец был лучшим теннисистом в мире. Его сломили травмы
Все материалы
Культура
«В гриме позвонил бате и реально напугал его»
Смерть, старость, копы: Стивен Дорфф о новом сезоне «Настоящего детектива»
Главные фильмы 2019-го
От Джармуша до «Мстителей»: что мы будем смотреть в кино в новом году
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
В России отказались допускать к печати часть комикса о Дэдпуле
Пратт и Шварценеггер обручились
Парижская опера отказалась от украинского танцора с татуировкой Путина
Уход за страдающей болезнью Альцгеймера Тереховой оплатит гильдия актеров
Все материалы
Интернет и СМИ
Террор в Магнитогорске, ликвидация Чечни и вирус ГРУ
Россияне ведутся на любую ложь, особенно в разгар трагедий. Как с этим бороться?
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
В любовных письмах нашли сразу три угрозы компьютеру
Роскомнадзор снова потребовал от Google выполнять российские законы
Участница «Своей игры» дала лучший неправильный ответ в истории передачи
Эффектное приземление гимнастки на шпагат шокировало пользователей сети
Все материалы
Ценности
Итальянские жеребцы
Трусы, слюнявчики и китайский мясник. В Милане прошла неделя моды
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Американский дизайнер воспользовался русским словом ради наживы
Американские рэперы полюбили российских бабушек
Сестра Хадид лишилась волос ради денег
Вандал оторвал вывеску магазина и засветился с ней в Instagram
Все материалы
Путешествия
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Авиакомпания случайно покатала пассажиров в бизнес-классе по цене эконома
Забывший ключи пилот залез в самолет через окно и попал на видео
Киев решил нажиться на туристах
Залетевшая в бизнес-класс птица всполошила пассажиров и экипаж самолета
Все материалы
Из жизни
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Взяли за копейку
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Женщина дождалась скорой помощи с вывалившимися внутренностями в руках
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Пассажир метро нашел 10 тысяч долларов и вернул их владелице
Байкер избил кенгуру кастетом и попал за решетку
Все материалы
25 самых продаваемых автомобилей в России 2018 года
Рейтинг самых популярных машин на российском рынке за прошедшие 12 месяцев
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
Похмелье в премиуме
Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми
Kia раскрыла гигантский восьмиместный кроссовер
Новый Ford Explorer получил 406-сильную «заряженную» версию
Toyota привезет в Россию новую «Супру»
Все материалы
Дом
«Предать могут все, даже самые близкие»
История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Названы лучшие курорты для заработка на лыжниках
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке
Ищущих дешевое жилье россиян послали на Уй
Хостел с тысячами мигрантов нашли в центре Москвы
Все материалы