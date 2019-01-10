Кошка искусствоведа испортила картину за полмиллиона рублей

Кошка британского искусствоведа Бендора Гросвенора испортила картину одного из любимых художников ее хозяина. Об этом пишет The Telegraph.

Гросвенор в 2015 году приобрел произведение английского художника-портретиста Майкла Райта за 5250 фунтов стерлингов (около 450 тысяч рублей). Картина была испорчена — из-за холода на ней выступил конденсат — и искусствовед занимался ее восстановлением. Когда он отступил, чтобы посмотреть на результат своей работы, его кошка Падме прыгнула в центр картины.

По словам искусствоведа, восстановление работы Райта обойдется в такую же сумму, как и ее покупка. При этом Гросвенор отметил, что хорошо, что кошка прыгнула на часть портрета с одеждой, а не с лицом.

«Очевидно, Падме не фанатка Майкла Райта и ни о чем не сожалеет», — добавил искусствовед.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!