Подозреваемый в краже картин на 500 миллионов избежал приговора из-за деменции

В американском городе Хартфорд, штат Коннектикут, суд рассмотрел обвинения в адрес подозреваемого в причастности к крупнейшей краже картин в истории США. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает издание Hartford Courant.

В апреле 81-летний Роберт Джентайл по кличке Повар (Robert “Cook” Gentile) сознался в незаконной торговле оружием. Условия сделки со следствием предусматривали тюремное заключение на срок до шести лет. Однако на суде адвокат Джентайла заявил, что его подзащитный не признавал вины. Прокурор предположил, что подсудимый симулирует деменцию, чтобы избежать наказания. Судья принял решение отложить вынесение приговора.

В ФБР полагают, что Джентайл участвовал в ограблении бостонского музея Изабеллы Стюарт Гарднер в 1990 году. Были украдены 13 произведений искусства, общая стоимость которых оценивается в 500 миллионов долларов. Ни пропавшие картины, ни грабители не были найдены.

Как сообщает Fox News, Джентайл рассказал агенту ФБР под прикрытием, что у него есть доступ к по крайней мере двум исчезнувшим картинам. При обыске в его доме нашли список похищенных из музея Изабеллы Стюарт Гарднер произведений искусства с указанием их стоимости, а также полицейскую форму, в которую могли быть одеты грабители.

Как сообщает Reuters, при проверке на детекторе лжи выяснилось, что фотографии украденных из бостонского музея картин вызывают у Джентайла волнение. Несмотря на это, он утверждает, что ничего не знает о краже, и не признается, где спрятано похищенное.

Джентайл был арестован после того, как он незаконно продал огнестрельное оружие человеку, трижды судимому за убийства. Покупатель оказался информатором ФБР. Сделка со следствием, ставшая поводом для спора во время заседания суда в Хартфорде, касалась этого преступления.

В феврале сообщалось, что вор Вьеран Томич по прозвищу Спайдермен получил восемь лет тюрьмы за кражу картин Пикассо и Матисса из парижского Музея современного искусства.