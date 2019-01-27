Появились подробности кражи картины из Третьяковской галереи

Охрану картин в Третьяковской галерее осуществляют сотрудники службы безопасности музея, заявил «Ленте.ру» советник директора Росгвардии Валерий Грибакин.

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«Задачи охраны в Третьяковской галерее разделены. Наши сотрудники обеспечивают охрану внешнего периметра здания и досмотр всех входящих — с целью предотвращения проноса в здания опасных предметов. Сохранность картин и контроль внутри залов в зону нашей ответственности не входят», — сказал он.

По словам официального представителя ведомства, всего в Третьяковской галерее работают 11 постов Росгвардии, в том числе в Инженерном корпусе — один.

Источник «Ленты.ру» уточнил, что контроль за экспозицией и за поведением посетителей, то есть все, что происходит внутри зданий Третьяковки, возложен на службу безопасности музейного комплекса. Они также ответственны за видеоконтроль и за проверку покидающих здание гостей и сотрудников.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что с записей камер получен портрет похитителя. Это молодой человек 25-30 лет, славянской внешности, высокого роста, со светло-русыми волосами средней длины. Был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку. При себе у него был целлофановый пакет.

В МВД России официально подтвердили факт кражи. «В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, как неизвестные сняли со стены одного из залов картину и скрылись. Установлено, что похищена работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"», — сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Минкультуры также подтвердило факт инцидента. «На данный момент подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри" и наличие в Третьяковской галерее большого количества полицейских», — сказал «Интерфаксу» представитель министерства Владислав Кононов в воскресенье.

Ранее сообщалось, что картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена на глазах посетителей. Все до последнего момента думали, что полотно забрал работник музея. Работа галереи остановлена.

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