Предполагаемый похититель картины Куинджи попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого похитителя картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Кадры опубликовало издание «Известия».

ТАСС сообщает, чтос, установили приметы злоумышленников, а также провели комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление личности, розыск и задержание подозреваемых.

Ранее сообщалось, что с записей камер получен портрет похитителя. Это молодой человек 25-30 лет, славянской внешности, высокого роста, со светло-русыми волосами средней длины. Был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку. При себе у него был пластиковый пакет.

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