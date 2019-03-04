Пьяный вор потерял на месте преступления документы и попался

В Воронеже мужчина украл 13,5 тысячи рублей из машины местного жителя и забыл на месте преступления документы. С их помощью вора нашли и задержали, сообщается на сайте управления МВД по Воронежской области.

В ходе следствия установлено, что 23 февраля 22-летний мужчина с приятелем распивал алкогольные напитки в одном из местных заведений. После этого его друг поехал домой, а сам он перелез через забор гаражно-строительного кооператива на Ленинском проспекте и начал искать открытые машины. Незапертым оказался автомобиль марки ВАЗ-2112, в бардачке которого злоумышленник обнаружил 13,5 тысячи рублей. Он забрал деньги и скрылся с места преступления, обронив портмоне с документами.

24 февраля хозяин машины обратился в полицию и заявил о краже. Следственно-оперативная группа осмотрела салон его автомобиля и нашла оставленные вором документы, по которым удалось установить его местонахождение.

Как заявил злоумышленник, он искал машину, чтобы поспать. Обнаружив крупную сумму денег, он решил присвоить ее себе и потратить на личные нужды.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»).

21 февраля сообщалось, что 18-летний житель поселка Верхний Чов (Республика Коми) украл 92 килограмма картофеля и засветил номер своей машины на сугробе, сбегая с места преступления. Это позволило в кратчайшие сроки установить его личность. На картофельного вора завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»).

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!