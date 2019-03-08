Подросток умер после посещения зубного врача

В Москве 16-летний подросток скончался после проведения стоматологических процедур в одном из медицинских учреждений. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Пациент 2003 года рождения поступил на стационарное лечение, умер 7 марта после стоматологических процедур. Проводится доследственная проверка.

12 февраля сообщалось, что в Нью-Йорке помощницу стоматолога поймали на краже драгоценностей у пациентов под наркозом.

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