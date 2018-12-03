Гостью телешоу затравили за «одинокий» зуб во рту

Youtube / The Jeremy Kyle Show

Пользователи сети высмеяли героиню британского ток-шоу Jeremy Kyle Show Лизу (Lisa) за внешний вид. Им не понравилось состояние ее зубов. Фрагмент передачи доступен на YouTube.

Ранее Лиза уже была в студии программы. На этот раз ее привела сестра Шантель (Chantelle), которая обвинила женщину в краже наркотиков. Однако зрителей впечатлила не семейная перепалка, а количество зубов героини. На видео можно заметить, что у нее остался всего один зуб на верхней челюсти. Благодаря этой особенности многие посетители соцсетей быстро вспомнили, что уже видели Лизу и раньше.

«Когда ты был на программе Jeremy Kyle больше раз, чем у тебя зубов», — пошутил один из пользователей. «О, я помню ее. Я узнаю этот зуб где угодно», — отметил другой юзер. «А что, если ее зуб чувствует одиночество. Сам по себе. В этом большом рту», — поиронизировал третий.

Некоторые зрители пожаловались, что англичане не любят обращаться к стоматологам.

«Жители Британии: поход к дантисту не так страшен», — успокоил британцев зритель телешоу.

В середине ноября пользователи сети высмеяли другую героиню шоу по имени Кимберли. Зрители сравнили ее брови со стеклоочистителями.

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