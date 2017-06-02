Кирпичная заводская стена обрушилась на школьника в Ивановской области

В городе Юрьевце Ивановской области на гулявшего по территории заброшенного консервного завода 13-летнего школьника упала кирпичная стена, сообщается на сайте регионального Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности.

«При помощи гидравлического инструмента спасатели приподняли упавший обломок стены и извлекли пострадавшего, передав его работникам скорой помощи», — отметил начальник поисково-спасательного отряда Евгений Угольков.

Инцидент произошел в среду, 31 мая. Мальчик госпитализирован с травмами: ему придавило обе ноги и руку. Его состояние не уточняется.

По данному факту областным управлением Следственного комитета России назначена проверка. «Проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе доследственной проверки будет установлена ведомственная принадлежность разрушенного здания», — отмечается в сообщении на сайте управления.