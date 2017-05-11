Опубликовано видео обрушения стены на индийской свадьбе

Появилась видеозапись обрушения стены на индийской свадьбе, ставшего причиной гибели 22 человек (ранее сообщалось о 23 погибших). Ролик публикует Ruptly. Инцидент произошел в городе Бхаратпур (штат Раджастхан). Как сообщили местные власти, причиной обрушения стал сильный порыв ветра: стена дворца бракосочетаний высотой 24,3 метра упала и погребло под собой тех, кто пытался укрыться от песчаной бури, разыгравшейся во время свадебной церемонии. Среди погибших — четыре ребенка, 28 человек получили ранения и доставлены в ближайшую больницу. Спасательные работы продолжаются, коммунальные службы разбирают завалы, пытаясь найти выживших.