Годовалый мальчик погиб в Зеленограде после падения шкафа

В Зеленограде годовалый мальчик умер после того, как на него упал шкаф. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой информированный источник.

Дата случившегося не уточняется. Известно, что мать ребенка пришла в гости к своей приятельнице, у которой также есть маленькие дети. Шкаф упал в тот момент, когда женщины ненадолго оставили их без присмотра.

По вызову приехали сразу две бригады скорой помощи. Родительница дожидалась врачей возле подъезда с ребенком на руках. Медики констатировали смерть, наступившую из-за открытой травмы головы и перелома шейных позвонков.

В июне 2016 года американское подразделение IKEA отозвало 29 миллионов комодов, проданных более чем за 10 лет, после смерти троих маленьких детей, перевернувших их на себя. Продажа мебели этой модели была прекращена. Покупателям, отказавшимся возвращать комод даже с полной компенсацией его стоимости, была предложена бесплатная помощь ремонтника в прикреплении его к стене.