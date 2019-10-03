Дом
 
Подписывайся на нас в Instagram
Последние новости
Автор инициативы о льготах для «жертв перестройки» объяснил их тяготы
В Москве нашли «невезучего динозавра» 
Разозливший Кадырова россиянин извинился за песню во время пожара в Грозном
Депутат партии Зеленского сравнил «формулу Штайнмайера» с инструкцией к кукле
Глупый водитель доверился навигатору и заехал в реку
В Крыму загорелся военный корабль
Вера Брежнева впервые отреагировала на слухи об измене мужа
Лыжница-чемпионка погибла в 22 года
В смерти многодетной россиянки «от приступа» заподозрили ее мужа
Новости партнеров

В российском городе фонтанирующая скважина засосала дом

Перейти в «Мою Ленту»

Фонтанирующая скважина в Белозерске (Вологодская область), которую неудачно пробурили, начала затягивать под землю находящийся рядом с ней дом. Об этом пишет газета «Белозерье» в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Дом №4 на улице Шукшина ночью разбудил своим скрежетом местных жителей: здание сильно накренилось и начало медленно уходить под воду. Спасатели взломали двери и стали экстренно выносить оттуда мебель. По данным газеты «Красный Север», хозяйка дома, дачница из Ленинградской области, в июле 2019 года решила провести себе водопровод. Бригада бурильщиков из города Бабаево, которую наняла женщина, в процессе работ наткнулась на подземное озеро. Рабочие не смогли заткнуть бурлящую скважину и уехали. Другая бригада из Вологды с задачей тоже не справилась.

@ntvru / Twitter

Фонтан продолжает бить безостановочно почти три месяца. Скважина выбрасывает, по информации издания, более 400 кубов воды в час. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Воду по специально прокопанному каналу направляют в сторону Белого озера, но она все равно затопила несколько соседних участков. У многих жителей погиб урожай, пострадали дома и хозяйственные постройки.

Власти обратились за помощью к индивидуальному предпринимателю из города Великие Луки Анатолию Смаковскому. Он собирался заполнить скважину щебнем и специальной тампонажной полимерной смесью на основе глины. Однако ситуация после этого ухудшилась. Примыкающая к скважине земля начала погружаться под воду, увлекая за собой и дом №4.

По подсчетам газеты, расходы на ликвидацию аварии превысят ранее рассчитанную сумму в четыре миллиона рублей.

В сентябре 2019 года в Новосибирске женщина с двухлетним ребенком упала в яму с кипятком из-за внезапно провалившегося под ногами асфальта. Рядом находился ее супруг, который смог вытащить жену и ребенка. Пострадавших госпитализировали в ожоговый центр областной больницы, возбуждено уголовное дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Белозерске продолжается борьба человека со стихией
Раскрыта тайна подземного моря под пустыней
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Объяснено происхождение мышьяка в водопроводе Забайкалья
Другие материалы рубрики
Дом00:0130 сентября

Так жить нельзя

Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
14:15Сегодня

Россиянам предрекли жизнь в «консервных банках»

12:57Сегодня

Церетели вернул долг Москве

12:10Сегодня

В Европе пожаловались на холод в жилых домах

Дом00:0327 сентября

Распилили

Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
11:22Сегодня

Определены районы Москвы с реактивно дорожающими квартирами

10:05Сегодня

Собчак показала элитный дом Гуфа

09:35Сегодня

России пообещали волну проблем с жильем

Дом00:0219 сентября

«В голове крутилось: это конец»

Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
07:43Сегодня

Названы способы сэкономить на оплате отопления

19:42 2 октября

В Москве треснула стена театра «Сатирикон»

18:33 2 октября

Назван регион России с самыми дешевыми квартирами

Россия
Разозливший Кадырова россиянин извинился за песню во время пожара в Грозном
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
В смерти многодетной россиянки «от приступа» заподозрили ее мужа
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
Российские школьники посмотрели сериал о Чернобыле и сбежали туда
В России изменят правила хранения валюты и стоимость ОСАГО
Чем займутся депутаты Госдумы в октябре
Автор инициативы о льготах для «жертв перестройки» объяснил их тяготы
Все материалы
Мир
Жителей Донбасса с российскими паспортами заставили получать шенген на Украине
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Трамп без спроса потрогал колено президента Финляндии
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
США проведут крупнейшие военные учения в Европе за 30 лет
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Трамп назвал Украину мировым лидером коррупции
Все материалы
Бывший СССР
Депутат партии Зеленского сравнил «формулу Штайнмайера» с инструкцией к кукле
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
Украинские «аэроразведчики» пообещали налет на Севастополь
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
На Украине владельца оппозиционных каналов обвинили в терроризме
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Верховной Раде предрекли роспуск
Все материалы
Экономика
Сбербанк раскрыл масштабы утечки данных
Вейкбординг на Смоленщине
О пользе здорового образа жизни и частного предпринимательства
Украина потребовала от «Газпрома» дать доступ к газу
«Только у нас за три клика можно получить миллионы рублей»
Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital
Россиян подтолкнут к покупке подержанных иномарок
Под откос
Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму
Мировой рынок рекордно упал
Все материалы
Силовые структуры
Полицейских на День уголовного розыска на всякий случай решили разоружить
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Сержант Балтийского флота назвал подполковника капитаном и поплатился
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Школьник раскрыл причину убийства 15-летней девочки в Подмосковье
Прирожденные убийцы
Они стали самыми известными киллерами России. Но мало кто знал их в лицо
Путин уволил главу ФСИН и пять генералов
Все материалы
Наука и техника
В Крыму загорелся военный корабль
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Россия в Сирии защитится землей
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Стало известно о штурме АЭС сверхсекретным советским спецназом
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Раскрыт характер поломки «самолета XXI века» в полете
Все материалы
Спорт
Лыжница-чемпионка погибла в 22 года
Железные леди
Английский футбол захватывают женщины. Их уважают игроки, тренеры и владельцы клубов
Стали известны имена комментаторов поединка Головкина и Деревянченко
«Погба — проблемный ребенок»
Ничья в суперматче МЮ — «Арсенал», победы «Сити» и «Ливерпуля» — главные события тура АПЛ
Отец Нурмагомедова одобрил реванш с Макгрегором
Олег Кононов«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Команда проиграла четыре матча РПЛ подряд
Появилось видео конфликта Емельяненко с соперником до боя
Все материалы
Культура
Вера Брежнева впервые отреагировала на слухи об измене мужа
Привет, даркнет
СПИД, закладки, суицид: жизнь русских подростков в сериале «#Dетки»
Умерла звезда «Казино Рояль» и «Мстителей»
«Через 20 лет такие, как она, будут сидеть в правительстве»
Один из самых популярных норвежских писателей о фейковых новостях и Грете Тунберг
Артистка попала в больницу загримированной под зомби и вызвала панику у врачей
«HALL07» театральной группы «TAAT»Прочь от людей
Скотч, 50 банок риса и рижский след японского шпиона: чем живет актуальный мировой театр
Спевшей в американском метро бездомной из России предложили контракт
Все материалы
Интернет и СМИ
Найден первый пост в Instagram
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Парень потратил уйму денег на чаевые и рассердил возлюбленную
«У нас не осталось конкурентов»
 
Антонио Бандерас повторил знаменитый мем и удивился его популярности
«Никто не знает, где истина»
Захватывающие пейзажи и людские страдания на снимках известных фотографов
Соловьев показал украинскому журналисту руки без крови и назвал его мерзавцем
Все материалы
Ценности
Модель обругали за крошечное бикини и посоветовали ей ходить голой
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Самую молодую в мире миллиардершу поймали на нелепом фотошопе
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась топлес в рекламе
Все материалы
Путешествия
Туристы поплавали с акулой и попали на видео
«Я вырубился без задних ног»
История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
SSJ-100 выкатился за пределы посадочной полосы в России
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Найден способ сэкономить на путешествиях в Новый год
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Негигиеничная поза пассажиров самолета возмутила попутчиков
Все материалы
Из жизни
Уральцы случайно похоронили сбежавшего в США выдающегося россиянина
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
«Мисс Москва» потребовала у бывшего короля Малайзии «астрономическую» сумму
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Извращенец 20 раз сфотографировал ноги незнакомки и отказался удалить снимки
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Жених понарошку заплатил за свадьбу и сбежал от беременной невесты
Все материалы
Забытые концепты: Aston Martin 2020
Aston Martin завтрашнего дня по версии 2001 года
Alfa Romeo, которых не было
Модели итальянской марки, созданные виртуальными художниками
Ездим на Мерседесах, не тратя бензина
Тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400
Лучшее автомобильное видео сентября
«Ожившие» видеоигры, серпантин из 99 поворотов и карета из «Приоры»: самые интересные ролики месяца
Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили года
Toyota RAV4 успешно пересдала «лосиный тест»
Найдена машина с рекордным количеством «грыж» на колесе
Все материалы
Дом
В российском городе фонтанирующая скважина засосала дом
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Россиянам предрекли жизнь в «консервных банках»
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Церетели вернул долг Москве
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
В Европе пожаловались на холод в жилых домах
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Российские ученые получат гранты на развитие технологических кружков
На благоустройство Дагестана дали миллиард рублей
Все материалы