В российском городе фонтанирующая скважина засосала дом

Фонтанирующая скважина в Белозерске (Вологодская область), которую неудачно пробурили, начала затягивать под землю находящийся рядом с ней дом. Об этом пишет газета «Белозерье» в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Дом №4 на улице Шукшина ночью разбудил своим скрежетом местных жителей: здание сильно накренилось и начало медленно уходить под воду. Спасатели взломали двери и стали экстренно выносить оттуда мебель. По данным газеты «Красный Север», хозяйка дома, дачница из Ленинградской области, в июле 2019 года решила провести себе водопровод. Бригада бурильщиков из города Бабаево, которую наняла женщина, в процессе работ наткнулась на подземное озеро. Рабочие не смогли заткнуть бурлящую скважину и уехали. Другая бригада из Вологды с задачей тоже не справилась.

@ntvru / Twitter

Фонтан продолжает бить безостановочно почти три месяца. Скважина выбрасывает, по информации издания, более 400 кубов воды в час. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Воду по специально прокопанному каналу направляют в сторону Белого озера, но она все равно затопила несколько соседних участков. У многих жителей погиб урожай, пострадали дома и хозяйственные постройки.

Власти обратились за помощью к индивидуальному предпринимателю из города Великие Луки Анатолию Смаковскому. Он собирался заполнить скважину щебнем и специальной тампонажной полимерной смесью на основе глины. Однако ситуация после этого ухудшилась. Примыкающая к скважине земля начала погружаться под воду, увлекая за собой и дом №4.

По подсчетам газеты, расходы на ликвидацию аварии превысят ранее рассчитанную сумму в четыре миллиона рублей.

В сентябре 2019 года в Новосибирске женщина с двухлетним ребенком упала в яму с кипятком из-за внезапно провалившегося под ногами асфальта. Рядом находился ее супруг, который смог вытащить жену и ребенка. Пострадавших госпитализировали в ожоговый центр областной больницы, возбуждено уголовное дело.

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