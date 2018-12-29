Объяснено происхождение мышьяка в водопроводе Забайкалья

Мышьяк в водопроводе поселка Приисковый в Забайкальском крае мог появиться по естественным причинам из-за близости месторождений золота. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Считаем, что это природное содержание. Месторождения золота сопровождаются выделением мышьяка», — сказал собеседник агентства.

Ранее в поселке Приисковый из-за обнаружения в одной из скважин примесей мышьяка был введен режим чрезвычайной ситуации. Опасной водой, по данным местных властей, пользуются 100 человек. Режим ЧС может продлиться до конца января, когда появятся результаты дополнительных исследований воды.

По факту произошедшего инициирована доследственная проверка.

Ранее в Нерчинской центральной районной больнице сообщили, что хроническая интоксикация мышьяком обнаружена у шести жителей поселка, в том числе у двух детей. Более чем у 20 человек наблюдаются схожие симптомы.

20 декабря стало известно о массовом отравлении питьевой водой из-под крана в городе Шахты Ростовской области. В больницу попали 40 человек.

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