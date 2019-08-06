Раскрыта тайна подземного моря под пустыней

Израильские исследователи Университета имени Бен-Гуриона изучили гигантский естестенный резервуар воды, располагающийся под пустыней Негев в Израиле и связанный с Нубийским водоносным слоем. Специалисты определили происхождение подземных вод, чей возраст оценивается в сотни тысяч лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые проанализировали содержание изотопа криптона (криптон-81) и изотопа водорода (дейтерий), выделенных из образцов воды, изъятой из 20 скважин. По количеству изотопа криптона можно датировать образцы в диапазоне от 40 тысяч до 1,5 миллиона лет, а отношение уровня дейтерий и обычного водорода позволяет определить источник воды и погодные условия.

Результаты показали, что водоносный горизонт образовался благодаря двум притокам. Один существовал 38 тысяч лет назад, другой — 360 тысяч лет назад. Более поздний был связан со средиземноморскими циклонами в период Максимума последнего оледенения, когда объемы ледников достигли максимального значения. Более ранний приток возник при вторжении воздушных масс из тропических областей Атлантического океана.

В настоящий момент водоносный горизонт не пополняется, поскольку ежегодный уровень осадков чрезвычайно мал и не может увлажнить грунт больше чем на несколько сантиметров в глубину.

Нубийский водоносный слой является крупнейшим запасом ископаемой пресной воды и охватывает площадь более двух миллионов квадратных километров. По оценкам, в нем содержится 150 тысяч кубических километров грунтовых вод.

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