Объяснен загадочный феномен Мертвого моря

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре определили механизм возникновения «солевых дождей» в Мертвом море, когда хлопья соли выпадают из теплого верхнего слоя воды. До сих пор исследователи не понимали, как происходит этот феномен и может ли протекать этот процесс в других гиперсоленых озерах. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно выводам исследователей, верхний слой моря нагревается солнечными лучами и становится теплее, чем вода под ним. Вода с поверхности начинает испаряться, что повышает соленость слоя и способствует образованию микроскопических кристаллов соли. При этом небольшие объемы теплой воды смешиваются с холодными слоями, в результате хлопья соли растут и опускаются на дно, где происходит накопление крупных структур галита.

Подобный механизм может объяснить возникновение в земной коре солевых отложений толщиной до километра.

Мертвое море — гиперсоленое озеро, в котором вода почти в 10 раз более соленая, чем обычная морская вода. Это обусловлено интенсивной разработкой минералов и использования большей части впадающих притоков. По оценкам, уровень моря падает в среднем на метр в год.

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